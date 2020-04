Las universidades catalanas podrán reconocer el voluntariado de estudiantes de salud

Govern y universidades proponen que las prácticas sean online y reprogramarlas si no es posible

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) --formado por Govern y las 12 universidades catalanas-- ha acordado que las universidades podrán plantear "reconocer los resultados de aprendizaje y competencias alcanzadas" a los estudiantes de salud que están realizando estos días una práctica profesional como personal voluntario en las institucionales sanitarias durante la pandemia del coronavirus.

Se trata de uno de los puntos del documento de trabajo del CIC sobre los criterios de adaptación de las prácticas y los trabajos de final de grado y máster a la docencia no presencial, en lo que en la medida de lo posible se deberá asegurar que todos los estudiantes obtienen los mismos resultados de aprendizaje que si los hubiesen obtenido en una situación "normal".

El CIC, junto a la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), ha propuesto que las prácticas externas universitarias se adapten "siempre que sea posible" a la modalidad no presencial, y que, en caso de no poderse hacer, reprogramarlas cuando las autoridades sanitarias indiquen que pueda hacerse docencia presencial, sin coste adicional para el estudiante.

El documento también señala que si las prácticas externas se han hecho en un porcentaje suficiente que garantiza una adquisición de competencias, se podrá hacer otro tipo de actividad formativa, como proyectos, memorias o entrevistas y serán evaluadas para completar la evaluación final de las prácticas.

Señala que para las prácticas de titulaciones profesionalizadoras es importante tener en consideración las recomendaciones y propuestas de las conferencias de decanos, y que en las enseñanzas con prácticas externas en todos los cursos o de manera secuencial se puede considerar una evaluación global de acuerdo con los criterios de los centros.

Sobre el 'prácticum' de los grados de Educación y el máster de Secundaria deben poder continuar en modalidad no presencial de acuerdo a la dinámica virtual de los centros educativos.

El documento del CIC también señala que la opción "más adecuada" para las prácticas académicas externas no curriculares es la suspensión temporal y su traslado a otro momento académico, si estas no pueden mantenerse en formato telemático.

TFG Y CALENDARIO

Propone que los trabajos de final de grado y máster se adapten a la modalidad no presencial, reforzando la acción tutorial y flexibilizando la elaboración del trabajo a las condiciones de acceso a la información o a la realización de la parte experimental de éste, y facilitar su presentación y defensa en formato telemático dentro del curso 2019-2020.

Las universidades podrán proponer si es necesario una ampliación en los plazos de presentación y defensa de los trabajos, sin coste adicional para el estudiante.

El CIC también señala que "siempre que sea posible" se mantendrá el calendario académico del curso 2019-2020 previsto inicialmente, y las universidades lo podrán adaptar con una cierta flexibilidad --siempre dentro del año 2020-- de forma excepcional para asignaturas, trabajos finales de grado o prácticas externas que no se hayan podido adaptar al formato online y para los estudiantes del último curso académico, sin coste para ellos.