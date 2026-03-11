La Universitat CEU Abat Oliba investirá Honoris causa a la exministra Ana Pastor y al cirujano Laureano Molins

Archivo - Ana Pastor - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universitat CEU Abat Oliba investirá doctores Honoris causa a la expresidenta del Congreso y exministra de Sanidad Ana Pastor y al cirujano torácico y presidente de la Asociación Contra el Cáncer en Barcelona, Laureano Molins López-Rodó.

Tendrá lugar el miércoles 25 de marzo en el Aula Magna del Campus Bellesguard en Barcelona, donde se distinguirán sus "trayectorias de excelencia profesional y de servicio a la sociedad", informa este miércoles en un comunicado.

En el caso de Ana Pastor, médica de formación, ministra de 2002 a 2004 y presidenta del Congreso de 2016 a 2019, se reconoce "su contribución al ámbito de la salud y trayectoria en el servicio institucional, así como su aportación a la consolidación de un modelo sanitario".

Sobre Molins, la universidad subraya su "extensa trayectoria clínica, docente e investigadora, así como su compromiso con una concepción humanista".

La investidura se produce en un momento en que la universidad impulsa el desarrollo de su proyecto académico en el ámbito de las Ciencias de la Salud y de la Vida.