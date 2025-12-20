UP pide un apoyo estatal para el arranque voluntario de viñedos de viticultores mayores de 55 años

Archivo - Viñedo de cepas viejas, en una imagen de archivo. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) ha propuesto a la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat que traslade al Gobierno central la necesidad de articular una ayuda estatal para el arranque social voluntario y definitivo de plantaciones de viña, dirigida a viticultores mayores de 55 años.

En un comunicado este sábado, UP ha detallado que la petición se formuló en el marco de una reunión bilateral celebrada este martes con responsables del departamento.

El sindicato agrario ha argumentado que muchos viticultores de más edad no pueden asumir la renovación de las plantaciones, especialmente en ausencia de relevo generacional, a pesar de que suelen contar con viñedos más envejecidos.

Según UP, las replantaciones requieren inversiones elevadas y las viñas no son productivas durante los tres o cuatro primeros años, por lo que propone una ayuda de entre 5.000 y 6.000 euros por hectárea para la arranque definitiva, parcial o total.

REGULAR LA OFERTA Y LA DEMANDA

La organización considera que esta medida permitiría regular el equilibrio entre la oferta y la demanda, reducir el volumen de uva en el mercado y contribuir a que los viticultores perciban precios más justos.

Como precedente, ha citado el plan impulsado por el Gobierno francés en la región de Burdeos, que destinó 120 millones de euros en 2024 y prevé invertir 130 millones más el próximo año para equilibrar el mercado ante la caída del consumo y el exceso de stock.

Además, Unió de Pagesos ha reclamado ayudas para compensar las bajas producciones derivadas de fenómenos climáticos adversos, que, sumadas a los bajos precios, han dejado márgenes de beneficio casi nulos en la actual campaña y, en este sentido, ha pedido líneas específicas de apoyo para producciones inferiores a 7.000, 5.000 y 3.000 kilos por hectárea.

El sindicato ha recordado que este año los precios percibidos por los viticultores han estado por debajo de los costes de producción, con pagos de entre 0,27 y 0,30 euros por kilo para variedades tintas y de 0,45 a 0,50 euros para las blancas.