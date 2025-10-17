UP prevé una campaña de la fruta dulce con menos producción por pedregadas y enfermedades

UP augura una campaña de la fruta dulce con menos producción por pedregadas y enfermedades - UNIÓ DE PAGESOS

LLEIDA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos prevé una campaña de la fruta dulce con menos producción debido a las pedregadas y enfermedades frutales y un hundimiento de precios del melocotón y la nectarina condicionado por "la gran distribución", informa en un comunicado este viernes.

Así lo constata el balance de la campaña de fruta dulce que ha presentado este viernes en una rueda de prensa en Lleida, en la que ha alertado de la "situación de persecución de la payesía".

A su parecer, el sector está siendo "señalado" por la gestión de los temporeros y, a su juicio, con un exceso de presión de las inspecciones administrativas, especialmente durante la época de la cosecha.

El sindicato ha criticado que se han llevado a cabo más inspecciones que las que corresponderían, y ha puntualizado que en 2024 "se hicieron más de 500 inspecciones laborales en los campos, pese a que menos del 1% acabó con sanción".

Ha reclamado "respeto hacia la labor agrícola y ganadera" y una normativa adaptada a la realidad del sector, con normas, textualmente, clara y de cumplimiento posible, que protejan tanto a los temporeros como a la payesía que los contrata.