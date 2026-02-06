La UPC, Caixa Enginyers e Impact Hub impulsan un proyecto de innovación social y tecnológica

La vicerectora de responsabilidad Social e Igualdad, Ariadna Llorens, junto a representantes de la Fundació Caixa Enginyers e Impact Hub Barcelona. - UPC

BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La UPC, Fundació Caixa Enginyers e Impact Hub Barcelona han firmado un convenio de colaboración para impulsar el programa de ayudas Nexus Social, una iniciativa con el objetivo de fomentar proyectos de innovación social con una base tecnológica, ha explicado la universidad este viernes en un comunicado.

La convocatoria, que estará abierta del 9 de febrero hasta el 1 de marzo, pretende impulsar proyectos que se conviertan en "prototipos con una dimensión tecnológica y capacidad transformadora" que den respuesta a problemáticas relacionadas con la sostenibilidad, el desarrollo territorial o la salud y el bienestar.

"Uno de los ejes del acuerdo es la formación del estudiantado en las competencias clave para que se puedan convertir en agentes de transformación social a partir del acompañamiento de expertos en innovación social", explica el comunicado.

Así, el proyecto conectará con equipos transdisciplinarios a alumnos, que serán reconocidos con créditos, y personal docente e investigador de la UPC con entidades y empresas para así "abordar retos sociales y ambientales de impacto real en el ámbito local".

Los proyectos seleccionados recibirán una ayuda de entre 3.000 y 8.000 euros, se incubarán a través de Impact Hub Barcelona y recibirán formación y monitorización.