La UPC inaugura el curso 2026-2027 con un homenaje a Ildefons Cerdà y la innovación como eje

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Escuela de Caminos de Barcelona inauguran el curso académico 2026-2027 con la interpretación de la cantata 'Cerdà: la força de la civilització' - UPC

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Escuela de Caminos de Barcelona (Etseccpb) han inaugurado este martes el curso académico 2026-2027 con la interpretación de la cantata 'Cerdà: la força de la civilització', una obra del compositor Albert Guinovart y el escritor Esteve Miralles con motivo del 'Año Ildefons Cerdà 2026' para homenajear al considerado como el creador del urbanismo como disciplina científica, ha informado la UPC en un comunicado.

El rector de la UPC, Francesc Torres, ha reivindicado que la tecnología "tiene especial sentido cuando sirve para resolver los grandes problemas de la sociedad" y ha subrayado que la UPC tiene la vocación de ser uno de los grandes motores de reindustrialización de Catalunya y se sitúa a la cabeza en la captación de fondos del programa Horizon Europe y en los ránkings de innovación.

Ha añadido que, este curso, la UPC se centrará en reforzar las alianzas con los principales actores del territorio, así como en desarrollar iniciativas que acerquen a los estudiantes a la innovación y les permitan desarrollar el espíritu crítico y las bases de una carrera profesional enmarcada en el humanismo tecnológico.

Por su parte, el secretario general de Recerca i Universitats, Oriol Escardíbul, ha destacado la UPC como una universidad consolidad y arraigada en Catalunya, mientras que la directora de la Etseccpb, Esther Real, ha recordado a las figuras de Gaudí y Cerdà por reivindicar la importancia de poner a las personas en el centro de los proyectos.

La presidenta del Consell Social, Montserrat Guàrdia ha señalado que la UPC es una universidad de acción y se ha referido al compromiso del Consell Social de acompañar a la institución para hacer un mundo mejor, mientras que los estudiantes Pau Argiz e Ivan Hidalgo han reivindicado la institución como "catalana, feminista, pública, que defiende la equidad en la docencia y fomenta el espíritu crítico, fundamental en la era de la IA".