La UPC y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) desarrollarán una plataforma de gestión de drones

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) - La Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech (UPC) y el Sistema d'Emergències Mèdiques(SEM) han firmado un convenio de colaboración para desarrollar una plataforma tecnológica que ayude a coordinar las operaciones de drones dentro del espacio aéreo en Catalunya, según ha informado la universidad en un comunicado este miércoles.

El SEM es el responsable de gestionar la coordinación de todos los vuelos de drones que se producen en torno a los 18 helipuertos sanitarios de Catalunya donde opera con el helicóptero medicalizado.

Además, en todo el territorio catalán hay un centenar de infraestructuras aeronáuticas, cada una gestionada por diferentes agencias o entidades, y cualquier operación de drones requiere una coordinación entre gestores y el operador del dron para regular el uso del espacio aéreo.

Esta coordinación es compleja por diferentes razones, por eso, es necesario digitalizar y automatizar los procesos de coordinación requeridos por el marco normativo de los drones, según indica el comunicado.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

El grupo de recerca Intelligent Communications and Avionics for Robust Unmanned Aerial Systems (ICARUS) de la UPC, que tiene una larga experiencia en este ámbito de vehículos no tripulados y dispone del Laboratorio de Drones, está desarrollando una plataforma tecnológica que permitirá digitalizar y automatizar los procesos de coordinación de los drones.

La tecnología es una infraestructura de investigación pionera en este ámbito que servirá para minimizar el número de acciones requeridas, maximizar el acceso a la información y mantener un alto nivel de flexibilidad para poder afrontar los escenarios de coordinación más amplios posibles.

Además, el convenio prevé que la Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefens (Barcelona) de la UPC, con su Laboratorio de Drones, y el SEM puedan colaborar en otros proyectos de recerca e innovación tecnológica vinculados.