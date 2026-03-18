La UPF crea una herramienta para que personas sordas puedan participar en radio con voz sintética

Imagen de la herramienta - UPF

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una herramienta "pionera" creada por investigadores de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), junto a la consultora tecnológica We Are Mortensen, ha permitido que personas sordas puedan participar de manera directa en la radio con una voz sintética personalizada.

Con el nombre de SignarIA, la iniciativa propone la construcción de una identidad radiofónica ética para personas sordas a partir de la figura del donante de voz, informa la universidad en un comunicado de este miércoles.

Para elaborar la voz personalizada, el sistema combina la huella sonora latente de la persona sorda y la prosodia y la articulación de la persona donante, normalmente un familiar, y el resultado es una voz sintética personalizada con el timbre potencial del usuario.

Capta signos de la lengua de signos catalana a partir de 'computen vision' y un modelo adaptado de lenguaje, emitiendo la voz sintética personalizada en tiempo real, "rompiendo la barrera estructural que supone la radio como medio exclusivamente auditivo y haciendo posible que las personas sordas puedan tener presencia directa".

Este proyecto surge para dar respuesta a una necesidad concreta: la de la primera alumna sorda que cursa el grado de Periodismo de la UPF en los 34 años de la titulación, y ante la asignatura 'Teoría y técnicas del periodismo audiovisual I', dedicada a la radio, la estudiante plantea "el reto de encontrar una forma de cursar la materia en igualdad de condiciones que sus compañeros".