La Urbana de Barcelona cifra en 15.200 personas la manifestación docente y los sindicatos en 90.000

Manifestación docente en Arc de Triomf de Barcelona este viernes - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha cifrado en 15.200 los asistentes a la manifestación educativa en Barcelona, y los sindicatos convocantes la han estimado en 90.000.

La manifestación, iniciada en el Arc del Triomf de Barcelona hasta el Parc de la Ciutadella y a las puertas del Parlament, se ha producido al día siguiente que el colectivo rechazara el preacuerdo con la Conselleria de Educación de la Generalitat.

Ustec·Stes y CGT Ensenyament han anunciado este mismo viernes una nueva convocatoria de huelga para el 9 de junio, que coincide con el primer día de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) y de la visita del papa León XIV a Catalunya.