La Urbana de Barcelona incauta 2.000 paquetes de tabaco de contrabando en el barrio del Bon Pastor

2.000 Cajetillas De Tabaco De Contrabando Localizadas En El Interior De Una Furgoneta En El Barrio Del Bon Pastor - GUÀRDIA URBANA BARCELONA

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha incautado 2.000 cajetillas de tabaco sin timbrar en el interior de una furgoneta ubicada en el barrio del Bon Pastor, informa en un comunicado este lunes.

De hecho, investigan a tres personas que, al detectar un control policial, abandonaron la furgoneta con la mercancía de contrabando en su interior.

Además del tabaco, hallaron documentación a nombre de los presuntos autores, y la mercancía fue puesta a disposición de la Guardia Civil.