La Urbana cifra en 25.000 los asistentes a la manifestación docente y los sindicatos en 70.000

Manifestación con motivo de la huelga de docentes en Catalunya, en la Vía Augusta. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Urbana de Barcelona ha cifrado en 25.000 los asistentes a la manifestación docente en la capital catalana este miércoles, mientras que los sindicatos han elevado esa cifra hasta los 70.000.

La manifestación en el marco de la huelga docente ha discurrido entre los Jardinets de Gràcia hasta la Conselleria de Educación de la Generalitat, en la Via Augusta, para reclamar mejoras laborales.

La huelga ha sido convocada por los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc.Sps, CC.OO. Educació, CGT Ensenyament y UGT y piden mejoras de sus condiciones con la negociación del complemento salarial, la reducción de ratios y la desburocratización, entre otras demandas.