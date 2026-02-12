La Urbana registra 273 incidencias y los Bombers 260 por el viento este jueves en Barcelona

Gaviotas en la playa de la Barceloneta durante el temporal, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Urbana de Barcelona ha registrado 273 incidencias y los Bombers de la ciudad 260 durante el episodio de fuertes rachas de viento de este jueves.

En un comunicado, el consistorio ha informado que anoche pudo realizar el 50% de la recogida de residuos prevista y que en las próximas horas el servicio se dedicará exclusivamente a la gestión de las emergencias.

Este miércoles creó un dispositivo especial de acogida para personas sin hogar que hasta esta mañana ha acogido a 48 personas en el Pabellón Italia de Fira de Barcelona, que permanecerá abierto durante todo el día y hasta el viernes a las 9 horas.

INCIDENCIAS DESTACADAS

El Ayuntamiento ha elevado el Plan de Actuación Municipal por ventadas a fase de emergencia para el día de hoy por el "empeoramiento de las condiciones meteorológicas", así como el aumento de los servicios de los Bombers.

Durante el episodio se han avistado varias caídas de elementos en carreteras de la ciudad, la avenida Meridiana o la Ronda Litoral, donde poco antes de las 3 de la mañana la caída de una rama ha provocado la caída de un motorista, que ha resultado herido leve.

También en la Ronda Litoral, el desprendimiento de la valla de una escuela ha provocado el corte de dos carriles de circulación, y en la calle de Ávila, una parte del balcón y parte de la fachada de un edificio de 3 plantas ha caído a la calle, sin provocar heridos.