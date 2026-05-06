Uriach factura 492 millones de euros en 2025, un 3% más, y eleva su Ebitda un 13% hasta 82 millones

El consejero delegado de Uriach, Oriol Segarra - EUROPA PRESS

Desde 2015 anota una tasa de crecimiento anual de 27% y HA cerrado 9 adquisiciones

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

La compañía Uriach ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 492 millones de euros, un 3% más que el año anterior, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se ha situado en 82 millones de euros, un 13% más.

Lo ha explicado el consejero delegado de la compañía de productos de 'natural consumer health', Oriol Segarra, durante una rueda de prensa para presentar los resultados 2025 este miércoles en la feria Vitafoods Europe, que se celebra hasta el 7 de mayo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

Segarra se ha referido a un crecimiento "más moderado" en comparación a los últimos años --en 2024, la empresa aumentó un 54% los ingresos y cerró tres adquisiciones-- debido a que el último ejercicio ha sido de consolidación del crecimiento inorgánico de otros años, y en el que únicamente ha llevado a cabo una compra, la griega i-Pharma.

"El 2025 nosotros ya lo planteamos, y parte del 2026, como un año en el que no haríamos más adquisiciones durante un periodo, porque necesitábamos hacer una consolidación de todo este crecimiento anterior", ha explicado el consejero.

Desde 2015, el año en el que Segarra marca el inicio del giro estratégico de la compañía, el crecimiento anual compuesto (CAGR) ha sido de un 27% y ha cerrado 10 adquisiciones.

MERCADOS

Por mercados, el consejero delegado ha destacado el buen comportamiento especialmente en los países del sur de Europa, especialmente España, que ha registrado un alza cercana al doble dígito, o Portugal, así como del sudeste, en especial de Rumanía y en menor medida Italia.

Por su parte, en la región del norte de Europa, formada por Francia y Benelux, y del centro, por Alemania, Austria, Suiza, República Checa y Eslovaquia, que es el principal 'hub' de la empresa por volumen, el crecimiento ha sido algo menor, lo que Segarra ha relacionado con un "freno" generalizado del mercado.

IMPACTO INFLACIONARIO

"No es un tema estructural, es decir, no tenemos miedo de que nuestro negocio haya entrado en una fase de freno estructural. Tiene más que ver con todo lo que está pasando con la geopolítica en general y la inflación que esto ha provocado en los últimos meses", ha explicado el directivo.

En términos de impacto, Segarra ha cifrado en alrededor de 1 millón de euros el impacto de la inflación en las compras por parte de los consumidores, aunque siempre en un escenario en el que el conflicto "no tarde mucho en resolverse".

RENTABILIDAD

Frente al alza del 3% de los ingresos, Segarra ha destacado el crecimiento a doble dígito del Ebitda, lo que ha vinculado con la consolidación y reorganización interna implementada en el ejercicio.

En concreto, ha mencionado especialmente la optimización y reorganización de los procesos de producción en un menor número de fabricantes, con el objetivo de beneficiarse en términos de precio, estabilidad en el suministro o calidad.

También ha destacado la reorganización logística, la optimización financiera, el impulso de proyectos IT y de IA o la optimización de la cartera entre países.

EXPORTACIÓN

Por su parte, el negocio de exportación, que agrupa los mercados sin presencia de filial directa, alcanza ya una facturación de cerca de 30 millones de euros, y con perspectiva de un gran crecimiento para los próximos años, ha relatado Segarra.

En este sentido, el directivo ha señalado el peso de Latinoamérica o la región de Oriente Medio, pero ha explicado que el objetivo de la compañía es centrarse en Europa para los próximos años, tanto en los países en los que ya está presente como en otros, como los países nórdicos.

SITUACIÓN ACCIONARIAL

La compañía familiar, que emplea a unas 1.500 personas en todo el mundo, dió entrada en 2023 abrir a su capital al fondo británico ICG, como socio minoritario con alrededor de un 30% del capital.

"Estamos muy contentos con la alianza con ICG, creemos que es un compañero de viaje ideal para nosotros, que entiende muy bien la dinámica de una empresa familiar y sus necesidades, como esta consolidación, lo que no es habitual para estos fondos", ha explicado Segarra, que ha descartado algún movimiento en el accionariado de la compañía en el corto plazo.