Urtasun aboga por llevar al Consejo de Ministros el decreto del 'escudo social' sin decaer medidas

El ministro Ernest Urtasun - EUROPA PRESS

CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha abogado este miércoles por volver a llevar al Consejo de Ministros el real decreto ley del llamado 'escudo social' tal como lo presentó en el Congreso de los Diputados sin que "decaiga ninguna medida"

Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras una visita al centro de distribución de Penguin Random House en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) después de que el martes el pleno del Congreso, con el voto de PP, Vox y Junts, derogara este decreto ley, que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables.

Urtasun ha reprochado a PP, Vox y Junts el voto a su juicio incomprensible, ha dicho que votar en contra del decreto es "votar en contra de los más vulnerables, de los pensionistas y en contra de los derechos como ciudadanos", y ha criticado que lo hicieron más pensando en sus intereses de partido que no en la ciudadanía.

Ha pedido al PP que explique por qué decidió votar en contra de las revalorizaciones de las pensiones y en contra de una medida que "ha protegido a más de 60.000 familias que, si no fuera por esta medida, estarían hoy en la calle".

El ministro ha dicho que el Gobierno no debe "renunciar al decreto en su conjunto" y ha considerado que en el próximo Consejo de Ministros se tiene que llevar tal como se presentó y pedir a los grupos parlamentarios que lo avalen y hasta que se vote trabajar para que ninguna de las medidas, incluida la relativa a los desahucios, decaiga.