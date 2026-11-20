Urtasun en declaraciones a los medios este viernes en la antigua prisión de La Model de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y número 2 de los Comuns-Front Ampli al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "tomar el pelo a la gente" con sus explicaciones sobre la compra del ático en Chamberí.

En declaraciones a la prensa este viernes desde la antigua cárcel de La Model de Barcelona, junto al número 4 por Barcelona, Andrés García Berrio, y el activista antifranquista Carles Vallejo, ha reprochado a Ayuso que trate de "reducir el tema del ático a un problema de comunicación".

De hecho, ha tildado la compra del ático de "escándalo de dimensiones descomunales" que, según él, define las políticas de vivienda del PP: áticos millonarios para sus dirigentes y derogación de los decretos que benefician a la mayoría de los ciudadanos.

PP Y VOX: "PROYECTO DE DESMEMORIA"

Coincidiendo con el aniversario de la muerte de los dictadores Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, que se conmemora este viernes, ha alertado del "proyecto de desmemoria" que, según él, desplegarán PP y Vox si consiguen formar Gobierno.

De este modo, ha llamado a la movilización el próximo 29 de noviembre para defender la "dignidad y la memoria" de los represaliados durante el franquismo e impedir que la derecha y la extrema derecha deroguen las leyes de memoria democrática conseguidas hasta ahora.

El ministro también ha prometido que si el Frente Amplio consigue entrar con fuerza en el Ejecutivo tras las generales completarán la "ilegalización de todas las fundaciones franquistas" que siguen operando actualmente.

Asimismo, ha anunciado que seguirán con la proceso de inventario y devolución de bienes incautados durante la Guerra Civil iniciado en el Ministerio de Cultura esta legislatura y que, además, lo extenderán al resto de carteras ministeriales.

Finalmente, ha afirmado que abordarán el traslado de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de la Via Laietana a otro edificio de la misma calle, convirtiendo la ubicación actual en un centro de memoria: "Es el deber que tenemos", ha asegurado.