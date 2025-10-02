Urtasun acusa a Israel de "piratería" y pide a Fiscalía defender de oficio a activistas españoles

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en declaraciones en la Delegación del Gobierno en Catalunya - EUROPA PRESS

Avisa de que "cualquier daño personal o material" podrá ser reclamado como crimen de guerra ante la CPI

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha acusado a Israel de "piratería" al interceptar a la Global Sumud Flotilla, y ha reclamado a la Fiscalía que actúe de oficio para defender los derechos de los ciudadanos españoles que se encontraban en la misión humanitaria.

En declaraciones este jueves desde la Delegación del Gobierno en Catalunya, ha calificado lo ocurrido de "asalto", y ha asegurado que los barcos de la Flotilla se encontraban en aguas internacionales y tenían derecho a la libre navegación y circulación, textualmente.

"La misión de la Flotilla está plenamente amparada por el derecho internacional", ha subrayado el ministro, que ha asegurado que lo que ha hecho Israel debe ser calificado de piratería y de acto contrario a las leyes del mar.

Urtasun también ha avisado de que "cualquier daño personal o material que se haya podido producir fruto del asalto será susceptible de ser reclamado como crimen de guerra ante la Corte Penal Internacional".

"INMEDIATA LIBERACIÓN"

Urtasun ha exigido a Israel que se respeten los derechos de los ciudadanos detenidos y la "inmediata liberación de todos ellos", tras lo que ha calificado de ilegal la detención por parte del ejército de Israel.

Ha explicado que el Gobierno está siguiendo "muy de cerca" la situación y ha desplegado la asistencia consular para atender a los ciudadanos españoles de la Flotilla.

Ha defendido que España se ha encontrado "muy sola actuando", ya que la fragata española es la única que se encontraba en la línea de 140 millas escoltando a la Flotilla, y ha afirmado que muchos países de la UE se deberían de haber implicado, ya que también había ciudadanos de otros países europeos embarcados en la misión.

DELEGADO DE NEGOCIOS

Ha detallado que el Gobierno ha llamado a consultas a la encargada de negocios de Israel, ya que actualmente no tiene embajador en España, y ha defendido que se siga "redoblando la presión a Israel".

Urtasun no ha descartado pedir que se expulse de España a la encargada de negocios israelí, pero ha señalado que en estos momentos el Gobierno central está centrado en atender consularmente a los ciudadanos españoles: "Lo veremos en los próximos días, no se debe descartar ningún escenario", ha respondido al ser preguntado por si es partidario de la expulsión.

En este sentido, Urtasun ha subrayado que "no puede sostenerse ni un minuto más" el acuerdo entre la Unión Europea e Israel, y ha asegurado que la UE debería de adoptar paquetes de sanciones contra Israel al igual que hizo con Rusia cuando atacó a Ucrania.

Al ser preguntado por las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que recomendó a los activistas no avanzar hacia Gaza y no poner en peligro su vida, Urtasun ha insistido en que estaban "navegando en aguas internacionales".