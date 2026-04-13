Urtasun celebra la "gran derrota del autoritarismo en Europa" tras los resultados en Hungría

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha celebrado que la derrota electoral del hasta ahora primer ministro húngaro Viktor Orbán es también una "gran derrota del autoritarismo en Europa", de Vox y de su presidente, Santiago Abascal, y ha defendido que es una gran noticia que Hungría se reincorpore al carril del europeísmo y de la democracia.

"Va a permitir a Hungría salir de la senda del autoritarismo en la cual se había embarcado en los últimos años por culpa de las políticas autoritarias de Viktor Orbán", ha asegurado Urtasun este lunes en declaraciones a los medios durante la inauguración de las Jornadas Internacionales de Moda de Autor Europea en Barcelona.

Según él, se estaba produciendo una técnica de involución democrática en el corazón de Europa y ha afirmado que con estos resultados sale derrotado "un peón del autoritarismo de Trump y de Putin y sale derrotado también un gran aliado de Santiago Abascal".

"El señor Orbán ha facilitado financiación a través de bancos húngaros a Vox, porque siempre lo hemos dicho y lo hemos repetido, Vox es un partido financiado con dinero extranjero", ha defendido Urtasun.

NO A LA GUERRA

Preguntado por las críticas del Partido Popular ante el no a la guerra del PSOE, Urtasun ha pedido al PP y Vox que "de una vez por todas cuando tengan que elegir entre Netanyahu y España, elijan a su país".

"Lo que estamos esperando todavía por parte del PP es que condenen la guerra y condenen las palabras del señor Benjamin Netanyahu, que amenazó a nuestro país", ha dicho el ministro.