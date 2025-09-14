Urtasun celebra las movilizaciones en La Vuelta contra "la mayor atrocidad del siglo XXI"

Varios ciclistas pasan por una zona con protestas propalestinas durante la penúltima etapa el sábado - Rafael Bastante - Europa Press

El Gobierno protegerá a "los ciudadanos que viajan en la flotilla" a través de la red consular

GIRONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha celebrado este domingo las movilizaciones que se están produciendo en la Vuelta Ciclista a España contra "la mayor atrocidad del siglo XXI".

Lo ha declarado en Girona en alusión a las protestas por la participación del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta que acaba este domingo en Madrid: "La sociedad española ya no tolera que acontecimientos culturales y deportivos sirvan para blanquear el genocidio".

También ha dicho que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están "haciendo perfectamente compatible la seguridad de los ciclistas con las protestas".

"Lo que tendría que haber ocurrido es que Israel no debería haber participado en la Vuelta Ciclista a España", ha añadido.

Sobre la presencia de Israel en Eurovisión, ha defendido que "hay que hacer todo lo posible para expulsar a Israel" y, en caso de no lograrlo, que España se sume a los países que han avanzado que no participarán si se presenta, por lo que espera que TVE tome decisiones en este sentido en los próximos días y semanas, ha añadido textualmente.

PROTECCIÓN A LA FLOTILLA

En cuanto a la Global Sumud Flotilla que se dirige a Gaza, ha dicho que el Gobierno está movilizado a través de su red consular para proteger a "los ciudadanos que viajan en la flotilla".

"Aprovecho, como ministro del Gobierno de España, para exigirle al Gobierno de Israel que permita la llegada de la flotilla a Gaza", ha reclamado.