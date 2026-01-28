Urtasun, Collboni y Duch recuerdan que el conflicto en Gaza no ha terminado y piden "justicia"

Foto de familia durante la recepción de los artistas que participan en el concierto ManifestxPalestina, a 27 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, han recordado que el conflicto en Gaza no ha terminado y han pedido "justicia" para el pueblo palestino tras los reiterados violaciones del derecho internacional por parte de Israel.

Así se han expresado este miércoles en la recepción a los artistas palestinos que participarán en el Concert-Manifest X Palestina que se celebrará este jueves en el Palau Sant Jordi, acompañados por el poeta, escritor y periodista Mohammad Bitari y la cofundadora de Junts-Associació Catalana de Jueus i Palestina y miembro del comité asesor del Distrito 11, Salam Almalslamani.

Urtasun ha destacado el evento como un "clamor colectivo por la vida, la paz y la justicia" para el pueblo palestino que demuestra el compromiso de Barcelona, Catalunya y España con la paz, y ha reivindicado el papel de la cultura en los conflictos.

"Allí donde se quiere borrar un pueblo, la cultura mantiene su identidad", ha defendido el ministro, que también ha subrayado su capacidad para ejercer de refugio, salvaguardar la memoria y tejer esperanza.

COLLBONI Y DUCH

Collboni ha sostenido que la celebración del Concert-Manifest X Palestina es una muestra de la "solidaridad del pueblo catalán y de Barcelona con las ciudades palestinas", vehiculado por el consistorio a través de la iniciativa de Distrito 11 y por los movimientos sociales a través de sus movilizaciones.

También ha condenado el ataque de Israel a la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén y ha reclamado una "paz justa que se base en el reconocimiento de Palestina, no una paz artificiosa" como la que promueve la Junta de Paz para Gaza promovida por Estados Unidos (EE.UU.).

En la misma línea, Duch ha criticado la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, por no escuchar la voz de los palestinos: "La paz no se puede vender ni imponer", ha afirmado.

Asimismo, ha insistido en que el conflicto en Gaza sigue y que detrás de las cifras hay personas frente a una "actualidad que es fácil que arrastre hacia el olvido o la indiferencia" tras los sucesos en Irán, Venezuela, Ucrania y Minnesota (EE.UU.).

BITARI Y ALMASLAMANI

Por su parte, Bitari ha agradecido a las instituciones implicadas en el concierto "no haberse quedado en un silencio incómodo" durante el conflicto y posicionarse, ya que en situaciones como la de Gaza todas las decisiones tienen consecuencias, en sus palabras.

Finalmente, Almaslamani ha defendido que tanto la cultura como la defensa de la dignidad humana "no conocen fronteras ni colores políticos", y ha celebrado el poderoso mensaje que supone la celebración del Concert-Manifest X Palestina.