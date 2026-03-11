Urtasun considera la Escac "una referencia" de la que han salido 41 Goyas de los últimos años

Visita del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a la Escac - GOBIERNO

Califica la Seu d'Ègara, que quiere ser Patrimonio de la Unesco, como "joya patrimonial única"

TERRASSA (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este miércoles que la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac) es una "referencia de la formación en materia de cine", y ha destacado que de ella han salido 41 premios Goya de los últimos años.

En declaraciones a los medios en una visita a Terrassa, en la que ha visitado la Escac, la Seu d'Ègara, se ha reunido con el alcalde, Jordi Ballart, y con representantes del Festival de Jazz, ha dicho que la ciudad es un "polo cultural".

Ha recordado que dos de las tres nominadas al Oscar a mejor sonido por 'Sirat' son exalumnas de la Escac, y ha subrayado que en caso de ganar el premio sería la primera vez que un equipo enteramente femenino lo consiguiera.

Urtasun ha afirmado que, con los fondos Next Generation y a través de la Escac, se han podido desarrollar en ciudades de toda España 600 cursos gratuitos de competencias audiovisuales con el proyecto Off Escac.

SEU D'ÈGARA

El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha dicho que el consistorio trabaja para que la Seu d'Ègara sea designada Patrimonio de la Unesco y que sabe que es un proceso "largo", pero que desde 2018 se encuentra en la lista indicativa --primer requisito para ser candidato--, y que están buscando alianzas con ciudades episcopales para tener más fuerza en una candidatura.

En este sentido, el ministro ha dicho que el conjunto monumental ya se encuentra en la lista indicativa, y lo ha calificado como una "joya patrimonial única" en Catalunya.

Urtasun ha precisado que son las comunidades autónomas son las que eligen las candidaturas en el Consejo del Patrimonio Histórico, y que el Ministerio ejerce de "árbitro" y presta toda la asistencia técnica necesaria a las candidaturas.