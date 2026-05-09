Urtasun exige la liberación del activista español de la Flotilla: "Es de una gravedad extrema"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, intervienen en el Consell Nacional de Catalunya en Comú - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha exigido la liberación inmediata del activista Saif Abukeshek, de origen palestino y nacionalidad sueco-española, así como del brasileño Thiago Ávila, que participaban en la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza: "Lo que ha sucedido con Saif y con Thiago es de una gravedad extrema".

En una intervención antes del Consell Nacional Nacional de Catalunya en Comú este sábado junto a la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, ha señalado el "secuestro" de los activistas por parte de Israel en aguas internacionales y ha afirmado que el Gobierno se está movilizando para exigir la libertad del activista español.

Abukeshek y Ávila han declarado una huelga de hambre tras denunciar actos de tortura y malos tratos y, en el caso de Abukeshek, dejó también de ingerir agua hace tres días.

"Son dos personas navegando en aguas internacionales y, por tanto, en derecho a libertad de navegación por la Convención del Derecho al Mar, que fueron simplemente secuestradas y llevadas a Israel", ha subrayado el ministro.

En este sentido, ha instado al conjunto de la ciudadanía a movilizarse en los próximos días en las calles "en solidaridad con Palestina, con solidaridad con la Flotilla y, también, para pedir la liberación de Saif y de Thiago".

También Albiach ha exigido la "liberación inmediata" de los activistas y ha dicho que su formación está muy preocupada por la situación vital del activista español por su huelga de hambre seca.

LAURA CAMPOS

Tras las intervenciones de Urtasun y Albiach, el Consell Nacional de los Comuns ha conectado en directo con la miembro de la ejecutiva del partido y exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), Laura Campos, que se encuentra en la Flotilla rumbo a Gaza.

Campos ha realizado una videollamada privada con los miembros de su partido antes de entrar en aguas turcas.