Ernest Urtasun en el acto final de campaña de los Comuns-Front Ampli en Cornellà de Llobregat (Barcelona) - EUROPA PRESS

Delgado avisa de que en las elecciones está en juego un "doble o nada" contra PP y Vox

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura y número 2 de Comuns-Front Ampli al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha hecho un llamamiento a "decantar la balanza" a favor del bloque progresista para arrebatar escaños a PP y Vox y confirmar una remontada en las elecciones generales, según él.

Lo ha dicho en el acto final de campaña en Catalunya que se ha celebrado este jueves en Cornellà de Llobregat (Barcelona), acompañado por el cabeza de lista del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, y las candidatas del partido por Tarragona, Ester Roca, y Girona, Júlia Boada.

Ante unas 800 personas, según cifras de la organización, ha reprochado a los partidos de la derecha que duden del sistema electoral español y ha afirmado: "Cuando agitan el fantasma del fraude electoral es porque saben que perderán".

En este sentido, ha asegurado que ve "nerviosos" a PP y Vox, según él, por el progreso del Frente Amplio en todas las encuestas de cara a los comicios, que ha recordado que no son un pleibiscito, sino unas elecciones para decidir qué tipo de Ejecutivo quieren los españoles.

"Estas no son unas elecciones presidenciales, ni para que el Partido Socialista quede primero. Son unas elecciones para que en este país gane un Gobierno de izquierdas", y ha pedido concentrar el voto en el Frente Amplio ya que, según él, pueden evitar que PP y Vox consigan algunos escaños.

DELGADO: "NOS JUGAMOS EL DOBLE O NADA"

Por su parte, Delgado ha alertado de que este fin de semana están en juego dos modelos contrapuestos, el de PP y Vox o el del PSOE con el Frente Amplio: "Nos jugamos el doble o nada. No va a quedarse nada como está, se ha acabado".

Ha señalado que los comicios precipitará una "transformación radical del país y del mundo" y, mientras que el bloque de derechas apostará por la receta de EE.UU., Argentina y Paraguay, según él, el progresista busca ahondar en derechos.

"Nuestro país no merece un tratamiento de choque, no necesitamos pasar por ahí. Nosotros queremos seguir aumentando el salario mínimo y generando empleo", y ha reivindicado los logros del Gobierno ante los augurios de los, según él, gurús neoliberales que decían que iba a quebrar la economía.

También ha reprochado a Vox que prometa recortar 112.000 millones el gasto público mientras, según él, se indignan con la desinversión en las infraestructuras y ha señalado: "Tenemos retos por delante que se van a producir sí o sí, no hay discusión. La discusión es quién los va a pilotar y hacia dónde".