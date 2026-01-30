Urtasun a la patronal tras la subida del SMI: "Últimamente ni está ni se le espera"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la inauguración del Museu d'Art i Història de Reus (Tarragona) - EUROPA PRESS

Afea que Vox y PP quieran llevar a la Unión Europea la regularización de migrantes: "No conocen el derecho europeo"

REUS (TARRAGONA), 30 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afeado este viernes a la patronal no suscribir el acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026: "La patronal, cuando se trata de mejorar las condiciones de los trabajadores, últimamente ni está ni se le espera".

En declaraciones a los medios desde Reus (Tarragona) por la inauguración del Museu d'Art i Història de la ciudad, Urtasun ha expresado que le "hubiera gustado" que la patronal hubiera rubricado dicho acuerdo.

Ha puesto en valor la labor de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: "La vicepresidenta Yolanda Díaz cumple una vez más con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y cumple con las mujeres de este país, porque el salario mínimo fundamentalmente lo perciben mujeres trabajadoras".

Ha tildado de "histórica" la subida y ha señalado que en Catalunya un total de 380.000 personas se beneficiarán de ella.

REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Preguntado por la voluntad de Vox y PP de llevar ante la Unión Europea el acuerdo para regularizar a migrantes, Urtasun les ha achacado que, según él, no conozcan el derecho europeo.

"El pacto migratorio europeo va de los flujos y de la frontera pero no va de la concesión o no de residencia por parte de un Estado miembro o de concesión de permisos de trabajo o de regularización. No va de eso. Es una competencia estrictamente nacional".

CAÍDA DEL 'ESCUDO SOCIAL'

Preguntado por si el Gobierno presentara por separado los decretos del llamado 'escudo social' --revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables--, ha insistido en que el Gobierno no puede renunciar a "ninguna" de las medidas.

"Particularmente no puede decaer la medida de la protección contra los desahucios a familias vulnerables porque eso protegió a más de 60.000 familias vulnerables el año pasado", ha dicho.

CONCIERTO POR PALESTINA EN BARCELONA

Sobre el concierto de la noche de este jueves en el Palau Sant Jordi del Manifest x Palestina, Urtasun ha agradecido "de todo corazón" la participación de artistas de primerísimo nivel.

"Cada vez que la cultura española se moviliza en defensa de los derechos humanos, en defensa de la causa palestina, se está defendiendo también la buena imagen de nuestro país. La verdad que ayer fue un motivo de orgullo de nuestra cultura".