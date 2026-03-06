Urtasun pide reactivar la excepción ibérica y prorrogar alquileres ante la guerra en Irán

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una imagen de archivo. - Gabriel Luengas - Europa Press

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reclamado que España reactive la denominada excepción ibérica en materia energética y el bono eléctrico y decretar la prórroga de los alquileres ante una eventual subida del IPC como consecuencia de la guerra en Irán.

En rueda de prensa este viernes, ha reivindicado el "valiente gesto del Gobierno progresista de España" al oponerse al ataque de Estados Unidos e Israel, y ha acusado a PP y Vox de defender una posición sumisa al presidente norteamericano, Donald Trump, y no autónoma como la que asegura que defiende el Gobierno.

Urtasun también ha instado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a reunir a los partidos, sindicatos y la sociedad civil para mostrar "el rechazo del pueblo catalán a la guerra de agresión" y a iniciar un diálogo sobre qué medidas emprender para proteger a las familias de las consecuencias de la guerra.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)