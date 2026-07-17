Urtasun reclama trasladar la comisaría de Via Laietana al ser declarada lugar de memoria

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación oficial del programa cultural España como país invitado de honor en la Bienal de São Paulo, a 17 de julio de 2026, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este viernes que, después de que la Jefatura de Via Laietana de Barcelona haya sido declarada Lugar de Memoria Democrática, la comisaría "tiene que ser trasladada a otro lugar".

"No puede compatibilizarse la existencia de la comisaría con la declaración de espacio de memoria", ha dicho en declaraciones a los medios tras presentar el programa de España como invitada de honor en la Bienal del Libro de Sao Paulo (Brasil), exigiendo que esté dedicada exclusivamente a espacio de memoria.

Urtasun ha asegurado que existen ubicaciones en el centro de Barcelona para que la Policía Nacional pueda seguir en el centro de la ciudad, pero que el edificio de Via Laietana "es un símbolo de la represión del franquismo".