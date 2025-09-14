Urtasun ve "fuera del sentido común" a los partidos contrarios a la reducción de jornada laboral

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun - Jesús Hellín - Europa Press

Se sentarán "con todos y cada uno de los grupos para escuchar sus propuestas y hacer lo posible"

GIRONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha criticado este domingo a los partidos que votaron contra la reducción de la jornada laboral en el Congreso porque les ve "fuera del sentido común".

"Estoy convencido de que les va a pasar factura haberse desconectado completamente de lo que es una opinión mayoritaria, incluso entre su electorado", ha criticado en declaraciones a los medios desde Girona.

Ha asegurado que el Gobierno volverá a llevar el proyecto de ley al Congreso, porque el debate "está ganado en la calle", y que no pararán hasta aprobar la medida.

REGISTRO HORARIO

Urtasun ha dicho que se van a "volver a sentar con todos y cada uno de los grupos para escuchar sus propuestas y hacer lo posible" y que la puerta está abierta al diálogo con la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.

Además, ha enviado "un mensaje de esperanza" a los trabajadores, a los que ha dicho que van a lograr esta propuesta y que el Ministerio de Trabajo ya ha puesto en marcha algunas de las medidas que se incluían en el proyecto de ley, como el registro horario, que sacarán adelante a través de un real decreto.