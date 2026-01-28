Urtasun ve "una gran victoria ciudadana" la regularización extraordinaria de migrantes

El ministro Ernest Urtasun - EUROPA PRESS

CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerado una excelente noticia y "una gran victoria ciudadana" el inicio de los trámites por parte del Gobierno para una regularización extraordinaria de migrantes, a través de un real decreto, y se ha mostrado convencido de que será un éxito.

En declaraciones a los medios tras una visita al centro de distribución de Penguin Random House en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), ha afirmado que el Gobierno cumple con el respeto a los derechos humanos y no quiere que "haya conciudadanos que trabajen sin derechos, que trabajen sin protección social".

Ha afirmado que España lanza un mensaje al mundo de que es "un país de acogida, de derechos y un país de construcción de la ciudadanía independientemente del origen de las personas", en un contexto internacional como el actual, particularmente en Estados Unidos con la persecución de migrantes por el ICE.

Ha dicho que regularizaciones anteriores como la de 2004 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue un éxito, y se ha mostrado convencido de que la actual propuesta "volverá a ser un éxito e irá en favor de los derechos de la gente".

"Creo que estamos dando un paso importante en defensa de los derechos de nuestros ciudadanos, en defensa de los derechos humanos y también en defensa de un progreso social y económico en nuestro país que no deja a nadie atrás", ha dicho.