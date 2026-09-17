Urtasun ve "hipocresía" del PP por querer ayudar a Ceuta pero rechazar acoger migrantes en sus CCAA

Archivo - El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun - Alberto Ortega - Europa Press

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha criticado este jueves la "hipocresía" del PP de querer ayudar a Ceuta pero negarse a acoger migrantes en las comunidades autónomas en las que gobierna, y ha tildado de esencial que se reubiquen los migrantes, en especial los menores migrantes y las niñas en situación de riesgo.

Urtasun ha explicado que la reubicación de las personas en la península "no es para que se queden todas" en ella sino para que sus expedientes se tramiten desde allí ya que, según apunta, el trámite puede tardar meses, ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

"Un expediente de expulsión puede tardar dos meses, porque existe un trámite administrativo, un procedimiento judicial, etcétera. Por tanto, muchas de estas personas que se reubican en la península quizás acabarán expulsadas porque no tienen derecho a quedarse", ha afirmado.

Ha recordado que la cartera de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ya ha enviado una propuesta formal al gobierno de Ceuta para trasladar a las 500 niñas que están en situación de riesgo a la península y ha expresado que "tendríamos que haber descongestionado Ceuta inmediatamente".

Ha afeado a algunos portavoces de la Comisión Europea que pidieran que ningún migrante saliera de Ceuta y se convirtiera la ciudad autónoma "en una especie de cárcel a cielo abierto" y también el que considera falta de atrevimiento del PSOE para reubicar los migrantes.

PRESUPUESTOS

Sobre la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Urtasun ha señalado que esta es la obligación del Gobierno, que tienen que atender las necesidades del país (las ha situado en vivienda, fiscalidad, transición ecológica, entre otros) y ha invitado a Junts a participar en las enmiendas del texto.

"Si somos capaces de ponernos de acuerdo con unas cuentas que sean buenas para Catalunya, que no dejen perder esta oportunidad", ha dicho.

AEROPUERTO DE BARCELONA

Respecto a las declaraciones del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de que con la ampliación del Aeropuerto de Barcelona la infraestructura se convertirá en la más sostenible del sur de Europa, el ministro cree que sus palabras son "tomar el pelo a la gente".

Ha rechazado el eventual crecimiento del Aeropuerto de Barcelona y el acuerdo del Consejo de Ministros por el que da luz verde al tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) de Aena, que fija una inversión de cerca de 13.000 millones de euros en la red de 2027 a 2031.

Duda que la Comisión Europea autorice la ampliación por hallarse en los humedales de la Ricarda de el Prat de Llobregat (Barcelona): "Tenemos un procedimiento de infracción abierto para no protegerlo suficientemente. Y por tanto, para poder alargar esta pista es necesario que la Comisión Europea lo autorice. Yo tengo mis dudas de que lo autorice".