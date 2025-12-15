La URV crea la Cátedra de Estudios sobre Marruecos para "reforzar los vínculos euromediterráneos"

El presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Santiago Castellà; el rector de la URV, Josep Pallarès; el cónsul de Marruecos en Tarragona, Ikram Chahin, y Mohamed Kassid (Kassid Formación) presentan Cátedra de Estudios sobre Marruecos. - URV

TARRAGONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha creado la Cátedra de Estudios sobre Marruecos, impulsada por el Consulado General del Reino de Marruecos en Tarragona y con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Tarragona y Centro Kassid Formación, con el objetivo de "reforzar los vínculos euromediterráneos".

En un comunicado este lunes, la URV ha asegurado que se trata de una iniciativa "pionera en el ámbito catalán y estatal destinada a profundizar en el conocimiento, el diálogo y la cooperación" entre Catalunya y el Reino de Marruecos.

La Cátedra está adscrita al Departamento de Historia e Historia del Arte y quiere ser "un espacio estratégico de investigación, formación y transferencia de conocimiento" Marruecos.

El proyecto, dirigido por el catedrático de Historia del Arte Jordi À. Carbonell Pallarès, quiere responder a la "creciente necesidad de construir puentes sólidos y duraderos entre ambas orillas del Mediterráneo, en un contexto marcado por la movilidad humana, la diversidad cultural, el intercambio económico y la cooperación internacional".

Las líneas de actuación de la Cátedra se estructuran en 3 ejes: investigación interdisciplinar; docencia y formación, y transferencia de conocimientos, y una de las prioridades será "dar visibilidad y apoyo a la comunidad marroquí residente en Catalunya".