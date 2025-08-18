El uso de los carriles bici de Barcelona aumenta un 17% en el último año

Archivo - Una persona circula en bicicleta eléctrica a 13 de septiembre de 2024, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La Diagonal es el principal eje ciclista de la ciudad, según datos municipales

BARCELONA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El uso de los carriles bici de Barcelona ha aumentado un 17% en el último año según los datos recogidos en 318 puntos de la ciudad en junio de 2024 y de 2025 mediante espiras electromagnéticas colocadas bajo el pavimento que contabilizan los pasos anuales.

Los datos señalan que la avenida Diagonal es el principal eje ciclista de la ciudad, especialmente el tramo ente las plazas de Francesc Macià y Glòries: 8 de los 10 puntos con más pasos contabilizados están en esta zona, indica el consistorio en un comunicado este lunes.

Tanto el primero como el tercer punto con más desplazamientos son el sentido Besòs y el sentido Llobregat de la confluencia de la Diagonal con paseo de Gràcia, con 6.000 y 5.000 pasos diarios respectivamente.

CIUDAD SOSTENIBLE

La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha sostenido que la capital catalana presenta una de las redes ciclistas más importantes de España, y ha celebrado que actualmente "más de 8 de casa 10 desplazamientos que se hacen en la ciudad son en algún modo sostenibles".

Estos desplazamientos se realizan en transporte público, a pie, o en bicicleta, a través de los cerca de 270 kilómetros de carriles repartidos por toda la ciudad, y que el gobierno municipal trabaja en mejorar en varios puntos como en la Diagonal entre Glòries y el Fòrum, donde se reformarán los 4,6 kilómetros que los conectan.

El consistorio recuerda que la previsión para los próximos años es intervenir en más de 20 kilómetros de infraestructura, que se sumarán a los 22 kilómetros ejecutados desde el inicio del mandato, enmarcados en el objetivo del gobierno municipal de "seguir creciendo para tener una ciudad más amable".