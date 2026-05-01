La USOC congrega a 200 manifestantes por el 1 de Mayo en Barcelona, según la Guàrdia Urbana

La secretaria general de la USOC, Maria Recuero, durante la manifestación del 1 de Mayo - USOC

BARCELONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas han participado en la manifestación organizada por la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) en Barcelona, según cifras de la Guàrdia Urbana.

La secretaria general de la USOC, Maria Recuero, ha reivindicado en declaraciones a los medios que hay que "humanizar el trabajo", tal como rezaba el lema de la manifestación, ha informado el sindicato vía X.

Durante el parlamento final Recuero ha insistido en este concepto y ha animado a todos los manifestantes a defender "cueste lo que cueste" la humanización del trabajo y la vida.