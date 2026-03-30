Ustec exige a Illa comprometerse a blindar el catalán en la escuela tras la decisión del TSJC

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, Ustec·Stes, ha exigido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa; al conseller de Presidencia y actual de Educación y FP, Albert Dalmau, y al de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que se comprometan "de manera clara" a blindar el catalán en la escuela después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El tribunal ha ordenado ejecutar provisionalmente la sentencia que anulaba parte del decreto del catalán en las escuelas y, ante esto, el sindicato pide al Govern "que se comprometan de manera clara con la defensa y el blindaje del catalán como lengua vehicular del sistema educativo", informa en un comunicado este lunes.

También pide la convocatoria "urgente" de una reunión con las organizaciones sindicales para trabajar medidas que garanticen la protección y seguridad jurídica del profesorado ante esta situación, y advierte de que sus servicios jurídicos están analizando el alcance de la decisión del TSJC y posibles vías de respuesta.