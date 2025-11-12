Ustec·Stes alerta del aumento del malestar docente en Catalunya por sus condiciones "precarias"

Archivo - Una mujer sale de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ustec·Stes ha alertado del aumento del malestar docente en Catalunya por la pérdida de poder adquisitivo y sus condiciones laborales "precarias", después de constatar que un 58,15% de profesionales están insatisfechos con el salario que perciben y el 75,83% dice no tener suficiente tiempo para preparar las clases.

Es la segunda parte del informe 'El malestar docent a Catalunya' que el sindicato ha presentado este miércoles en rueda de prensa, y para elaborarlo se ha tenido en cuenta, tanto para esta como para la primera parte, una encuesta a 10.400 profesionales de la educación.

Según los resultados, el 84,13% de los profesionales encuestados dicen estar insatisfechos con la burocracia; el 63,96% consideran excesiva la carga de trabajo y el 84,56% afirman que esta carga ha aumentado.

El 79,18% de profesionales consideran las ratios "demasiado elevadas" y, por otro lado, la satisfacción con la formación inicial y permanente no supera el 35% y la autonomía metodológica se percibe como limitada.

La portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha insistido en que "no se puede sostener un sistema educativo público de calidad con profesionales agotados y mal pagados" y reclama una escuela pública fuerte y dignificar las condiciones laborales del profesorado.

RECURSOS Y CALENDARIO ACTUAL

Por otro lado, el 88,12% critica la falta de recursos para la escuela inclusiva en el sistema educativo catalán y el 72,94% desaprueban el currículo actual, por lo que concluyen que "el sistema no se adapta a las necesidades reales de los centros".

El 88,74% de los encuestados prefieren la jornada compactada y el 67,4% desea iniciar el curso después del 11 de septiembre, de manera que los profesionales ven el calendario actual como "poco funcional y desconectado de la conveniencia educativa".

Además, el 87,69% opina que la profesión ha perdido prestigio y el 88,65% se siente excluido de las decisiones educativas, y el sindicato asegura que "hay una crisis de reconocimiento y participación que afecta negativamente a la profesión".

RECOMENDACIONES

El sindicato ha planteado algunas recomendaciones que considera "clave" ante los resultados del informe, como la reducción de la burocracia y carga de trabajo y la mejora salarial y la estabilidad laboral de los profesionales.

También piden la reducción de ratios y el aumento de los recursos humanos, así como reformar el calendario escolar --con un inicio de curso más tardío-- y la jornada lectiva --generalizando la compactada--.

Otras recomendaciones pasan por la recuperación de mecanismos de gestión democrática en los centros; la participación activa del profesorado en el diseño y confección de las políticas educativas y la creación de protocolos efectivos contra agresiones.

"Sin mejoras estructurales, el sistema educativo catalán corre el riesgo de entrar en una espiral negativa y perder una parte significativa de sus profesionales. El deterioro estructural puede ser irreversible si no se actúa de manera urgente", añade Ustec·Stes.