Legazpi recibirá las primeras puertas de andén de Línea 6 de Metro a finales de enero: llegarán en avión desde China

La estación de Legazpi de la Línea 6 de Metro de Madrid recibirá a finales de enero la primera de las puertas automáticas de andén (PSD, por sus siglas en inglés) que se instalarán a lo largo de 6,4 kilómetros de la 'Circular', imprescindibles para su automatización, y que llegará desde China en avión.

La UTE formada por las empresas Faiveley Transport Iberica, Comsa y Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales se adjudicó el contrato para el suministro e instalación de las mamparas. El importe del contrato es de 104,12 millones de euros, que se elevan a 187 si se añaden los costes de señalización.

La duración del contrato se extenderá durante cinco años, ya que comprende un periodo de mantenimiento de dos años una vez finalizado el montaje de todo el sistema.

Con sede en Francia, Faiveley Transport Iberica, especializada en los sectores del transporte, principalmente ferroviario (trenes, tranvías y metros), se encarga de la fabricación de estas puertas que se colocarán de forma progresiva a lo largo de las 28 estaciones de la Línea 6.

Las mamparas se están fabricando en China y llegarán a España por vía marítima, aunque las primeras unidades lo harán en avión para poder comenzar los trabajos de testeo. De esta forma, sobre ese primer montaje, se podrán realizar ajustes de programación de los trabajos, según han explicado a Europa Press fuentes de Metro.

La primera de ellas se instalará en el andén 1 de la estación de Legazpi, una vez finalizada la primera fase de la reforma integral de la 'Circular', la más utilizada por los usuarios madrileños, lo que ha conllevado el corte de la circulación durante más de 200 días.

Transcurrido alrededor de mes y medio, habrá un segundo proceso de montaje de puertas, previsiblemente en el andén 2 de esta misma estación. Un intervalo de tiempo necesario para hacer ajustes y pruebas que garanticen la correcta implantación de los equipos.

La empresa instaladora dispone de un gran centro fuera de Madrid, desde donde se realizarán envíos de material a un depósito de Metro que se utilizará como centro de almacenaje, han explicado a Europa Press fuentes de la compañía metropolitana. Desde allí, habrá trenes que transportarán los elementos a instalar en la estación de destino durante el horario nocturno.

Para comenzar estos trabajos ha sido necesaria una fase previa para reforzar el borde de los andenes con el fin de que puedan soportar el peso de las puertas automáticas. En total, se han colocado 3.990 pilares de refuerzo y 7.700 metros de pisaderas provisionales.

Las puertas se comenzarán a instalar por la noche y sin afectar al normal funcionamiento de la L6 en el grueso de la jornada. Con motivo de estos trabajos, desde el 7 de enero, la finalización del servicio se adelanta a las 23.00 horas, de domingo a jueves, mientras que viernes y sábados mantiene el horario habitual, coincidiendo con los tramos de mayor demanda.

Durante este periodo, al igual que ha sucedido en las dos fases en las que no ha permanecido operativa la Circular al completo, la compañía metropolitana garantizará la movilidad de los viajeros que utilizan la línea en esa franja con autobuses gratuitos que realizarán el recorrido en superficie entre las 23 y la 1.30 horas.

LAS FUTURAS PUERTAS DE ANDÉN

Estos elementos sirven para segregar el espacio de espera de los usuarios y la zona de circulación de los trenes con el objetivo de garantizar la máxima seguridad para el ciudadano y, al mismo tiempo, permitir una velocidad superior de entrada de los trenes.

Construidas con componentes antivandálicos, serán transparentes para ofrecer una mayor sensación de amplitud, permitirán conocer cada una de las entradas a través de distintos colores y contarán con serigrafías, barras de seguridad y elementos contra atrapamientos. Su colocación aporta otros beneficios, ya que integra pantallas LED en la parte superior que reflejarán información de utilidad.

Una vez comience la instalación, se colocarán cámaras y se ajustarán espejos para mejorar la visibilidad de los conductores. Además, se pondrá en marcha una campaña institucional de información a los usuarios para que estén al tanto los cambios que van a experimentar las estaciones.

Este proyecto se llevará a cabo en un total de 70 andenes durante 2026, de forma que las puertas de andén quedarán abiertas y bloqueadas a la espera de que se complete el proceso de automatización de la línea.

En total, serán más de 1.600 puertas a lo largo de la línea (24 por andén para un total de 70), con cierre hermético y apertura únicamente cuando el tren está detenido.

LA LLEGADA DE LOS TRENES

La tercera fase de los trabajos arrancará en junio o julio con la llegada de los 40 nuevos trenes monotensión de gálibo ancho y electricidad a 1.500 Vcc que ya está fabricando la empresa CAF. Está previsto que comiencen a circular en fase de pruebas previsiblemente en julio del próximo año, antes de empezar a transportar pasajeros en 2027.

Su principal característica es la conducción semiatomática, sin cabina de conductor, de modo que en la cabecera habrá un cristal panorámico por el que los viajeros podrán ver las vías y las estaciones.

Cada una de las unidades se compondrá de seis coches, y estarán diseñadas con disposición continua con pasillos de intercomunicación entre los coches a lo largo de toda la unidad, con 10 centímetros más anchos (de 2,8 a 2,9 metros), lo que permitirá aumentar la capacidad un 17% al pasar de los 1.200 pasajeros actuales hasta los 1.385.

Además, serán más rápidos, con un aumento del 33% en la velocidad media (hasta las 110 km/h), de modo que se posibilitará una frecuencia de paso cada dos minutos, y más eficientes, al contar con una cadena de tracción que permite hasta un 20% de ahorro energético (con sistemas de frenado regenerativo que devuelven energía a la red), además de estar construidos con materiales que podrán ser reciclados.

Dotados con tecnología puntera, también serán más seguros y fiables. Entre otras novedades, se facilitará una mejor información al viajero gracias a la comunicación continua tren-tierra y dispondrán de novedades como el bucle inductivo, un sistema que facilita la percepción de la megafonía para personas con audífono.