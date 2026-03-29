Ustec·Stes defiende un "plan alternativo" de desburocratización de la educación con 30 medidas

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BARCELONA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato educativo Ustec·Stes ha presemtado un "plan alternativo" para la desburocractización de la educación con 30 medidas concretas para reducir esta carga en los centros, en respuesta al plan de desburocratización anunciado por el Govern.

En un comunicado este domingo, el sindicato critica que el Govern "llega tarde, mantiene un modelo basado en licitaciones y plataformas privadas, excluye a la mayoría sindical de la negociación del plan y evita negociar, salarios, ratios y desburocratización real".

Según Ustec el plan del ejecutivo no apuesta por una herramienta pública, integrada y al servicio de los centros e insiste en "un modelo que fragmenta, privatiza y aleja todavía más la gestión educativa del control público", por lo que defienden un entorno único e interoperable de titularidad y gestión pública.

Además, señalan que el plan del Govern es "contradictorio" porque afirma querer descargar los centros pero, apuntan, no garantiza el refuerzo de las plantillas y deja fuera medidas propuestas por Ustec como la reducción de trámites redundantes, el fin de las reprogramaciones, la supresión de documentos sin retorno pedagógico y la eliminación de informes duplicados para un mismo alumno, entre otras.

Por otra parte, lamentan que el Govern "quiere dejar fuera de la negociación otra vez a la mayoría sindical haciendo el seguimiento del plan dentro de la comisión del acuerdo firmado con CCOO y UGT".