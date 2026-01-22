Usuarios de Rodalies se concentrarán el viernes ante la Generalitat y piden reunirse con el Govern

Una persona en la Estación de Passeig de Gràcia mientras continúa la suspensión del servicio de Rodalies, a 22 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de usuarios de Rodalies han comunicado al Govern que se concentrarán este viernes a las 16 horas ante el Palau de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, a la espera de poder reunirse con el Ejecutivo catalán ante la situación en Rodalies, inoperativa desde miércoles.

Lo han hecho en una carta conjunta firmada por 8 entidades y dirigida al conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, en funciones de presidente por la hospitalización del presidente, Salvador Illa, y a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, consultada este jueves por Europa Press.

Consideran inexplicable situación y piden ser recibidos por el Ejecutivo para poder "conocer de primera mano cuál es realmente la situación del transporte ferroviario en estos momentos y qué actuaciones están previstas para resolverlo".