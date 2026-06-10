La UTE de Autopistas, Gertek y Altuna se adjudica la gestión del pago por uso de la AP-68 en Álava

Archivo - Imagen de un tramo de la AP-68, a su paso por Llodio - DIPUTACIÓN DE ÁLAVA - Archivo

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La unión temporal de empresas (UTE) de Autopistas, Gertek y Altuna se ha adjudicado el despliegue y la gestión del pago por uso de la autopista AP-68 en Álava, informa la filial de Abertis en un comunicado este miércoles.

El proyecto contempla el desarrollo tecnológico, la puesta en marcha del sistema y su gestión operativa durante los primeros 5 años, y el modelo combinará tecnologías de peaje dinámico 'free flow' con sistemas convencionales.

La propuesta de la UTE "ha destacado por su solidez técnica y su capacidad de integración, en un contexto en el que las administraciones públicas están impulsando nuevos esquemas de gestión de infraestructuras".

Autopistas ha definido de clave la colaboración con Gertek y Altuna "para articular una propuesta competitiva y adaptada a las necesidades del proyecto".

La adjudicación se enmarca en la estrategia de crecimiento en la gestión de infraestructuras de Autopistas y "refuerza su posicionamiento como operador de referencia en soluciones avanzadas de gestión viaria".