Vall d'Hebron suspende operaciones en el Hospital de Traumatología por una avería de climatización

Imagen de archivo - Hospital Vall d'Hebron de Barcelona - HOSPITAL VALL D'HEBRON - Archivo

BARCELONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha informado de que la actividad quirúrgica programada en el Hospital de Traumatología, Rehabilitación y Quemados ha quedado suspendida para poder reparar una "avería sobrevenida" en el sistema de climatización.

En un comunicado, ha afirmado que desde las 15 horas de este martes y hasta el jueves a las 8 está prevista "una parada total del sistema de climatización" del edificio de Traumatología, Rehabilitación y Quemados para reparar esta avería.

Durante este plazo de tiempo, además de la suspensión de la actividad quirúrgica programada, ha informado de que los códigos politrauma se distribuirán entre los distintos hospitales de la ciudad a través del SEM.

Explica que sí que se atenderá tanto a los pacientes que lleguen de forma espontánea a Urgencias de Traumatología como a los lesionados medulares y grandes quemados: para esto, se ha habilitado un quirófano y dos camas de reanimación adicionales en el Hospital General.

Asegura que la actividad de hospitalización y de consultas externas "se mantendrá con normalidad" y que el hospital está trabajando para instalar equipos de refrigeración portátiles en los espacios críticos.