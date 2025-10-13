Valls avisa de que "nadie puede imponer su proyecto" para los presupuestos de Barcelona de 2026

El teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha avisado este lunes de que "nadie puede imponer su proyecto" para los presupuestos de Barcelona de 2026 ni estar condicionando constantemente, en sus palabras.

"Nadie tiene mayoría suficiente, eso quiere decir que los proyectos deben compartirse. Hay que tener una visión global y no estar condicionando constantemente. Lo que no podemos es tener un debate constante", ha dicho en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press.

Ha expresado que en la prórroga de los presupuestos de 2025 "ERC, Junts y a veces los Comuns también" han mostrado disposición para cambiar partidas y ha lamentado que, según él, a veces se convierte a la política excesivamente en una transacción.

"Entiendo que algunos grupos están en ciertos debates de liderazgo pero no les debe condicionar en la responsabilidad de llegar a acuerdos", ha dicho.

Preguntado por si su idea es empezar el año con los presupuestos aprobados, lo ha afirmado: "Cuanto antes, mejor".

ALQUILER DE TEMPORADA Y RECARGO TURÍSTICO

Sobre los alquileres de temporada, apuesta por abordar la cuestión con firmeza jurídica y la "mejor" firmeza jurídica es, a su juicio, un acuerdo de regulación en el Parlament.

Preguntado por la afectación que tendría sobre los ingresos si el Parlament no convalida el decreto ley del incremento de 1 euro del recargo turístico municipal, ha afirmado que sería de "5 o 6 millones" de euros, cosa que, en sus palabras, no tiene un impacto económico comparado con los 4.180 millones de euros de la propuesta de presupuesto del consistorio para 2026.