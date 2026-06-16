Valls defiende subir la tasa turística a cruceros en Barcelona para "incidir en la desmasificación"

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Elena Díaz, junto al cuarto teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y responsable del área de Turismo, Jordi Valls, ha defendido el acuerdo entre PSC, Comuns y ERC para incrementar la tasa turística a 24 euros a los cruceros que atraquen en Barcelona para "incidir en la desmasificación turística" de la ciudad.

Lo ha hecho en una rueda de prensa en el Parlament, donde se trasladará la propuesta de los tres grupos en una enmienda a la ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2026.

"Es una magnífica iniciativa" ha dicho Valls, que ha asegurado que va en la línea de la voluntad del alcalde, Jaume Collboni, y que permitirá al consistorio tener más margen fiscal en el caso de los cruceros.

"El compromiso del alcalde de Barcelona es claro y firme y valoramos positivamente que se haya podido presentar esta propuesta por parte de los tres grupos", y ha subrayado que los cruceros de escala pasan muy poco tiempo en la ciudad, generan concentraciones muy grandes de personas y un gasto reducido.

Ha afirmado que la propuesta permite también incidir en la desmasificación turística también con la reducción de los apartamentos turísticos para que dejen de existir a partir de 2028: "El turismo es importante, pero más importantes son los vecinos y las vecinas que viven en la ciudad", ha concluido.