Vallter (Girona) obtiene el distintivo Biosphere Committed como destinación turística sostenible

Vallter - FGC

GIRONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La estación de montaña de Vallter, en Setcases (Girona), gestionada por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha obtenido el distintivo internacional Biosphere Sustainable Committed, del Instituto de Turismo Responsable (RTI), como destinación turística sostenible.

La obtención del distintivo Biosphere Committed acredita que Vallter ha iniciado un proceso estructurado de gestión sostenible basado en la definición de un plan de acción alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y validado mediante una auditoría inicial, informa la Generalitat de Catalunya este miércoles.

El presidente de FGC, Carlos Ruiz Novella, ha destacado que quieren ser referentes del sector público en eficiencia, calidad y contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): "Ferrocarrils ha alineado a su actividad y gestión de las estaciones de montaña, de forma natural, los 17 ODS dentro de la mirada activista y de largo plazo de la empresa".