Van Morrison se incorpora al cartel del Festival de Jazz de Barcelona

BARCELONA 12 Feb.

El cantante y compositor Van Morrison actuará el 3 de julio en el Auditori del Fòrum de Barcelona, en el marco del Festival de Jazz de Barcelona, 11 años después de su última visita a la ciudad, informa este jueves el festival en un comunicado.

El concierto de 'El León de Belfast' formará parte de la celebración del trienio que conmemora los 60 años y 60 ediciones del festival, que se hará entre 2026 y 2028, y servirá para presentar su trabajo 'Somebody Tried to sell me a Bridge'.

Las entradas para el concierto de Van Morrison, con una trayectoria que supera las seis décadas, se pondrán a la venta el 17 de febrero.