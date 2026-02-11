Vanessa Paradis se incorpora al cartel del Festival Mil·leni de Barcelona

Cartel del concierto de Vanessa Paradis en Barcelona - FESTIVAL MIL·LENI

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La artista Vanessa Paradis se ha incorporado al cartel del 28 Festival Mil·leni de Barcelona con un concierto en la sala Apolo el 8 de octubre de 2026.

El concierto de Vanessa Paradis será el único concierto en España de la cantante, ha informado este miércoles el festival en un comunicado.

Vanessa Paradis publicará en octubre 'Le retour des beaux jours', su octavo álbum, que supone un reencuentro con el pop y soul de los años 60 y 70.