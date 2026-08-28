Los vecinos de una finca del Putxet (Barcelona) volverán en 6 semanas y el resto a final de año

La delegada de la Generalitat en Barcelona, Pilar Díaz, el director general de Infraestructuras de Movilidad de la Generalitat, Ramon Ramírez, y el jefe de los Bomberos de Barcelona, Sebastià Massagué, este viernes en Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Generalitat en Barcelona, Pilar Díaz, ha explicado que los vecinos de una finca desalojada por el socavón del Putxet de Barcelona por las obras de la L9 del Metro podrán volver a sus domicilios en un plazo de 5 o 6 semanas, y los vecinos de las 3 fincas restantes, o 18 familias, lo harán a finales de año.

Lo ha dicho este viernes en declaraciones a la prensa junto al director general de Infraestructuras de Movilidad de la Generalitat, Ramon Ramírez, y el jefe de los Bomberos de Barcelona, Sebastià Massagué, en referencia a los vecinos afectados por el socavón que se produjo este julio y afectó a un total de 87 viviendas.

Ha afirmado que mientras tanto se reforzará la oficina de atención a las personas y comercios afectados y se llevará a cabo una simplificación de los trámites para acceder a los anticipos económicos, "especialmente para las 18 personas afectadas por el alargamiento del plazo".

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