Los vecinos de 2 de las 8 fincas desalojadas del Putxet de Barcelona volverán el lunes - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Generalitat en Barcelona, Pilar Díaz, ha afirmado que los vecinos y comerciantes de 2 de las 8 fincas desalojadas en el Putxet de Barcelona por un socavón por las obras de la L9 de Metro podrán volver el lunes a sus casas y a reabrir sus tiendas.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios junto al director general de Infraestructuras de Movilidad de la Generalitat, Ramon Ramírez, y el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle.

Los vecinos que podrán volver son los de los números 56 y 58 de la calle Sant Gervasi de Cassoles, lo que supone el retorno a 11 viviendas y 4 locales comerciales.

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