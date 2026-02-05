Vedrina (PP) acusa a Puente de "ignorar" el plan de choque para mejorar la red de tren de Tarragona

La diputada del PP en el Congreso por Tarragona, Elisa Vedrina. - PP

TARRAGONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en el Congreso por Tarragona, Elisa Vedrina, ha acusado este jueves al ministro de Transportes, Óscar Puente, de vulnerar la ley al "ignorar" el plan de choque para arreglar la red de trenes de la provincia.

En un comunicado, Vedrina ha reclamado la dimisión de Puente por no detallar las actuaciones necesarias para resolver las limitaciones temporales de velocidad ni presentar un plan urgente de atención a los pasajeros ante incidencias, y también ha pedido que dimita la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque.

DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La diputada tacha de "inadmisible" el deterioro de los servicios públicos y, en particular, del ferroviario, pese al aumento de la recaudación tributaria del Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años, según ella.

Vedrina ha asegurado que el PP lleva 8 años advirtiendo del "caos ferroviario", la presunta corrupción en el Ministerio de Transportes y la gestión actual tras los accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), y ha asegurado que los retrasos, cancelaciones, vibraciones y averías en la catenaria se han convertido en problemas habituales y diarios.

BATERÍA DE PREGUNTAS

Según la diputada popular, esta situación coincide con una reducción del 40% del gasto real por pasajero en mantenimiento de infraestructuras ferroviarias, incluida la alta velocidad, desde el año 2018, lo que, a su juicio, agrava los problemas de seguridad y calidad del servicio.

Por todo ello, el PP ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para conocer el número exacto de limitaciones de velocidad en la red ferroviaria, los problemas detectados en las infraestructuras y el impacto del plan de choque extraordinario previsto en la Ley de Movilidad Sostenible en Tarragona.