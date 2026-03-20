Vega (CUP) exige controlar los precios para evitar subidas ante las rebajas fiscales

La portavoz de la CUP en el Parlament, Laure Vega, en una rueda de prensa en la Generalitat - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP en el Parlament, Laure Vega, ha exigido este viernes el control de los precios para evitar que las rebajas fiscales se traduzcan en subidas de precios y en un incremento de los beneficios empresariales.

"Si los beneficios empresariales de unos empresarios que pueden dictar prácticamente las políticas de los gobiernos, lo único que nos encontraremos es que acaban pagando el coste los servicios públicos", ha dicho en una rueda de prensa tras la reunión en la Generalitat para abordar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio.

Ha explicado que han solicitado al Govern exigir las "competencias plenas para legislar en materia económica y social dada la necesidad urgente" en Catalunya, donde ha afirmado que sí que hay mayorías para impulsar un verdadero plan de choque para que paguen las grandes empresas internacionales y no los trabajadores.

"Si no se ha temblado ante Trump no tiene ningún sentido que se tiemble ante Repsol, no tiene ningún sentido que se tiemble ante la patronal, sea alimentaria o de vivienda", y ha afirmado que ni el electoralismo ni las negociaciones en el Congreso deberían afectar, a su juicio, a la población de Catalunya.

La CUP ha planteado al Govern medidas orientadas a la inflación y el coste de la vida, la energía y los suministros, la estructura económica y comercial y la protección de las personas con propuestas como fortalecer la transición energética y prohibir la compra especulativa de vivienda.