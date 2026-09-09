Velayos (The District) justifica el cambio de ubicación a Madrid "porque el mercado lo pedía"

Archivo - El presidente del congreso The District, Juan Velayos, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de The District, Juan Velayos, ha explicado este miércoles la decisión de que el congreso inmobiliario haya cambiado su ubicación a Madrid para la edición de 2026, que se celebrará del 22 al 24 de septiembre en la feria IFEMA: "Porque el mercado lo pedía y porque nos han recibido con los brazos abiertos".

Velayos ha detallado que la previsión de asistencia que maneja la organización es de "más de 20.000 congresistas", y que se ha vendido un 30% más de entradas que el año pasado en la misma fecha, ha afirmado en una jornada de análisis del próximo ciclo inmobiliario celebrada en la sede del Cercle d'Economia en Barcelona.

El presidente del evento ha afirmado que esta edición de The District contará con 540 conferenciantes y contará con 1.400 reuniones bilaterales.

EXPERTOS EN VIVIENDA

La jornada ha contado con la intervención del presidente-coordinador del grupo de trabajo de la Comisión de Vivienda de la Generalitat, Ramón García-Bragado, el presidente de la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE), Xavier Vilajoana, el socio y consejero delegado del Grupo Salas, Manel Rodríguez, y el delegado de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) en Catalunya, Carlos Muñoz.

García-Bragado, responsable del Plan 50.000 impulsado por la Generalitat para la construcción de vivienda asequible, ha situado como imprescindibles para construir 3 factores: suelo, dinero y empresas que construyan las promociones.

Se ha mostrado optimista con el despliegue del plan y ha destacado que "el proceso de ponerse en movimiento está iniciado y con unas bases muy sólidas", pero ha reconocido que algunas de las políticas impulsadas hasta ahora en materia regulatoria de la vivienda se han "cargado la oferta en buena medida".

El presidente de la APCE ha considerado que la obligación de dedicar el 30% de las viviendas construidas en Barcelona a vivienda asequible en la ciudad de Barcelona ha provocado una "ralentización extrema" de la construcción, y ha valorado positivamente el Plan Estatal de Vivienda pese a considerar que es insuficiente en recursos.

MÁS HERRAMIENTAS Y MEDIOS

El socio y consejero delegado del Grupo Salas ha defendido que el problema es la falta de velocidad y volumen, por lo que ha reclamado más herramientas y medios a las administraciones para impulsar promociones a mayor escala.

El delegado de la ASVAL en Catalunya, Carlos Muñoz, ha considerado que el Plan 50.000 es "una muy buena iniciativa", pero ha criticado la regulación de precios por haber reducido la oferta y ha defendido medidas incentivadoras, seguridad jurídica e incentivos fiscales para recuperar la confianza y atraer inversión al mercado residencial.