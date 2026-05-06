Las ventas en grandes superficies de Catalunya aumentaron un 1% interanual en marzo

Imagen de la evolución de ventas en grandes superficies en Catalunya por tipos de productos - IDESCAT

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El índice de ventas en grandes superficies de Catalunya ha aumentado un 1% interanual a precios constantes (eliminando el efecto de la inflación) y corregidos los efectos estacionales y de calendario, según datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Por grupos de productos, las ventas de artículos de alimentación han caído un 0,4% interanual, mientras que las del resto de productos han aumentado un 3% interanual, recoge el Idescat este miércoles en un comunicado.

En términos intermensuales, las ventas en grandes superficies, también a precios constantes y corregidos los efectos estacionales y de calendario, han aumentado un 1,7%.

Respecto a febrero, el incremento de las ventas de ha dado tanto en los productos de alimentación (+0,6%) como en otros productos (+0,8%).

En la serie original, es decir, sin corregir los efectos estacionales ni de calendario, el índice de ventas ha registrado una disminución del 1,5% interanual a precios constantes y un aumento del 0,8% a precios corrientes.