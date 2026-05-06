Las ventas en grandes superficies de Catalunya aumentaron un 1% interanual en marzo

Imagen de la evolución de ventas en grandes superficies en Catalunya por tipos de productos
Imagen de la evolución de ventas en grandes superficies en Catalunya por tipos de productos - IDESCAT
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 6 mayo 2026 14:00
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BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El índice de ventas en grandes superficies de Catalunya ha aumentado un 1% interanual a precios constantes (eliminando el efecto de la inflación) y corregidos los efectos estacionales y de calendario, según datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Por grupos de productos, las ventas de artículos de alimentación han caído un 0,4% interanual, mientras que las del resto de productos han aumentado un 3% interanual, recoge el Idescat este miércoles en un comunicado.

En términos intermensuales, las ventas en grandes superficies, también a precios constantes y corregidos los efectos estacionales y de calendario, han aumentado un 1,7%.

Respecto a febrero, el incremento de las ventas de ha dado tanto en los productos de alimentación (+0,6%) como en otros productos (+0,8%).

En la serie original, es decir, sin corregir los efectos estacionales ni de calendario, el índice de ventas ha registrado una disminución del 1,5% interanual a precios constantes y un aumento del 0,8% a precios corrientes.

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