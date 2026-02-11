Las ventas en grandes superficies de Catalunya se mantuvo estable en 2025 respecto al año anterior

Archivo - Varias personas en el Paseo de Gràcia de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice de ventas en las grandes superficies de Catalunya se ha mantenido prácticamente estable (+0,1%) en 2025 en relación con el año anterior, según informa el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en un comunicado este miércoles.

Esta estabilización de las cifras llega después de registrar aumentos en los últimos 4 años.

Por grupos de productos, las ventas de alimentación aumentan (+0,9%), mientras que las del resto de productos disminuyen (-0,8%).

En diciembre, el Índice se redujo un 0,2% respecto al mismo mes del año anterior, que como ocurre en el conjunto del año, se debe a la disminución de las ventas de los productos no alimenticios (-1,7%), ya que las ventas de alimentación aumentan en el mismo periodo (1,3%).

A lo largo del año, las ventas de grandes superficies se han ido recuperando después de las caídas intensas de los primeros meses (-5,5% en febrero y -3,1% en marzo).

ÍNDICE DE PRECIOS CONSTANTES

El Índice a precios constantes --eliminando el efecto de los precios-- registra un descenso del 2,5% en el acumulado del año, reflejando el impacto de los precios tanto en la alimentación como en el resto de productos.

Por grupos de productos, las ventas de productos de alimentación disminuyen un 1,7% y el resto de productos un 3,3%.

En diciembre, el descenso del índice a precios constantes es del 2,7% interanual, causado por ambos grupos de productos (-1,6% alimentación y -3,7% resto de productos).